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Шахматные турниры

Российские шахматисты примут участие в онлайн - Кубке наций

Турнир пройдет 5-10 мая при участии шести сборных
Владимир Крамник AP Photo/Hermann J. Knippertz
Описание
Владимир Крамник
© AP Photo/Hermann J. Knippertz

ТАСС, 21 апреля. Сборная России по шахматам примет участие в Кубке наций, который пройдет в режиме онлайн в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Турнир пройдет 5-10 мая при участии шести сборных. Помимо россиян за победу поборются команды США, Европы, Индии, Китая и сборная "остального мира". Партии будут проходить на портале chess.com.

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"Это уникальное событие, которое объединит соревновательные шахматы высшего уровня с первоклассным онлайн-зрелищем, - заявил глава FIDE Аркадий Дворкович. - Причины, по которым такой турнир должен проводиться онлайн, очень прискорбны, но мы рады видеть, что шахматы дают утешение миллионам людей, находящимся на самоизоляции: они могут играть сами, а также могут получать эмоции от просмотра такого первоклассного турнира".

Каждая сборная будет представлена четырьмя шахматистами. Капитаном сборной России будет 14-й чемпион мира Владимир Крамник, сборной Европы - 13-й чемпион мира Гарри Каспаров. Соперники сыграют двухкруговой турнир, по итогам которого две лучшие сборные встретятся 10 мая в суперфинале. Все партии будут сыграны с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход).

Призовой фонд соревнований составит $180 тыс.

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