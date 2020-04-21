Российские шахматисты примут участие в онлайн - Кубке наций

ТАСС, 21 апреля. Сборная России по шахматам примет участие в Кубке наций, который пройдет в режиме онлайн в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Турнир пройдет 5-10 мая при участии шести сборных. Помимо россиян за победу поборются команды США, Европы, Индии, Китая и сборная "остального мира". Партии будут проходить на портале chess.com.