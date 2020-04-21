СМИ: Бобан подаст в суд на ФК "Милан" за увольнение с поста руководителя отдела

ТАСС, 21 апреля. Хорват Звонимир Бобан, который был уволен с поста руководителя футбольного отдела итальянского "Милана", собирается подать в суд на руководство клуба. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, хорват был уволен после того, как раскритиковал исполнительного директора клуба Ивана Газидиса, который втайне от Бобана вел переговоры с немецким тренером Ральфом Рангником. Бобан не согласен со своим увольнением, считая, что имеет право открыто выражать свою точку зрения.

Бобан выступал за "Милан" с 1991 по 2001 год, став четырехкратным чемпионом Италии, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА. Хорват пришел в клуб в качестве функционера в июне 2018 года вместе с другим бывшим игроком команды - Паоло Мальдини.