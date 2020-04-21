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Влияние коронавируса на спорт

Минспорт РФ поддержал проведение соревнований "Ходим дома" в период самоизоляции

Акция направлена на увеличение мотивации людей старше 20 лет к ежедневной физической активности дома с применением современных технологий

ТАСС, 21 апреля. Министерство спорта РФ поддержало проведение соревнований по ходьбе "Ходим дома" в период самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Акция "Ходим дома" предусмотрена проектом повышения физической активности "Человек идущий" и направлена на увеличение мотивации людей старше 20 лет к ежедневной физической активности дома с применением современных технологий, при этом организаторы призывают участников соблюдать установленный режим самоизоляции.

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В ходе соревнований всем участникам через мобильное приложение рассылаются рекомендации по организации оптимальной двигательной активности, а также коррекции питьевого режима и режима питания. Победителем станет участник, набравший наибольшее количество шагов в индивидуальном зачете.

"Давно доказано, что систематические занятия физической культурой значительно снижают риски сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний. Ходьба - это универсальный, естественный, привычный и физиологичный вид физической нагрузки для человека любого возраста и пола, который не требует дополнительного оборудования и специально организованного пространства", - сказал президент Лиги здоровья нации (организатора соревнований - прим. ТАСС) академик Лео Бокерия.

Проект "Человек идущий" - победитель конкурса Министерства спорта РФ на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва в 2020 году, в целях выполнения государственной программы "Развитие физической культуры и спорта". Бюджет проекта составил 7,207 млн рублей, его реализация будет осуществлена в 43 регионах страны.

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