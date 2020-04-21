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Мировой футбол

Черчесов считает, что "Золотой мяч" сможет выиграть только голкипер уровня Льва Яшина

За всю историю этой престижной награды из вратарей только Яшин в 1963 году смог ее получить
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 21 апреля. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что для того чтобы выиграть "Золотой мяч", необходимо быть голкипером уровня Льва Яшина. Комментарий специалиста приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Во вторник РФС опубликовал ответы Черчесова на вопросы клуба болельщиков сборной России "Наши парни". Единственным вратарем в истории футбола, удостоившимся "Золотого мяча", является победитель чемпионата Европы (1960) в составе сборной СССР Яшин.

"Нужно быть голкипером уровня Льва Яшина, - сказал Черчесов. - Неслучайно за всю историю этой престижной награды из вратарей только наш соотечественник смог ее получить в 1963 году. Это еще раз говорит о том, насколько масштабной вратарской фигурой в мировом футболе был Лев Иванович Яшин, чье девяностолетие мы отмечали в прошлом году".

"Золотой мяч" вручается с 1956 года, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на "Золотой мяч" могли претендовать только европейские футболисты из числа тех, кто играет в Европе; с 1995 года "Золотой мяч" стал вручаться футболистам любой национальности, единственное условие - чтобы игрок выступал за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок. С 2010 по 2015 год приз вручался журналом France Football совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), с 2016 года вручается две награды - по версии издания и по версии ФИФА, награда лучшему игроку года по версии ФИФА вручалась также с 1991 по 2009 год.

Теги
Черчесов, Станислав СаламовичМировой футболЯшин, Лев Иванович
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