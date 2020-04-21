Черчесов считает, что "Золотой мяч" сможет выиграть только голкипер уровня Льва Яшина

ТАСС, 21 апреля. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что для того чтобы выиграть "Золотой мяч", необходимо быть голкипером уровня Льва Яшина. Комментарий специалиста приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Во вторник РФС опубликовал ответы Черчесова на вопросы клуба болельщиков сборной России "Наши парни". Единственным вратарем в истории футбола, удостоившимся "Золотого мяча", является победитель чемпионата Европы (1960) в составе сборной СССР Яшин.

"Нужно быть голкипером уровня Льва Яшина, - сказал Черчесов. - Неслучайно за всю историю этой престижной награды из вратарей только наш соотечественник смог ее получить в 1963 году. Это еще раз говорит о том, насколько масштабной вратарской фигурой в мировом футболе был Лев Иванович Яшин, чье девяностолетие мы отмечали в прошлом году".

"Золотой мяч" вручается с 1956 года, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на "Золотой мяч" могли претендовать только европейские футболисты из числа тех, кто играет в Европе; с 1995 года "Золотой мяч" стал вручаться футболистам любой национальности, единственное условие - чтобы игрок выступал за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок. С 2010 по 2015 год приз вручался журналом France Football совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), с 2016 года вручается две награды - по версии издания и по версии ФИФА, награда лучшему игроку года по версии ФИФА вручалась также с 1991 по 2009 год.