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НХЛ

Вратарь Демченко заключил контракт с клубом НХЛ "Монреаль"

Соглашение с 26-летним россиянином рассчитано на один год
Василий Демченко Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Василий Демченко
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

ТАСС, 21 апреля. Российский голкипер Василий Демченко заключил соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 26-летним голкипером рассчитан на один сезон на общую сумму $700 тыс. за выступление в НХЛ, еще $70 тыс. он получит за выступление в Американской хоккейной лиге с подписным бонусом в $92,5 тыс.

Демченко является воспитанником челябинского "Трактора", в сезоне-2019/20 он перешел в магнитогорский "Металлург". Всего в Континентальной хоккейной лиге он провел 223 матча (14 - "на ноль"), отражая в среднем 92,4% бросков.

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