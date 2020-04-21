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НХЛ

Агент Демченко отметил, что вратарь готов пройти через низшие лиги, чтобы сыграть в НХЛ

Во вторник 26-летний россиянин подписал однолетнее соглашение с "Монреалем"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российский вратарь Василий Демченко, подписавший однолетний контракт с "Монреалем", готов пройти через низшие лиги и все трудности, чтобы получить шанс сыграть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом ТАСС рассказал агент голкипера Дэн Мильштейн.

Во вторник 26-летний Демченко подписал соглашение с канадским клубом.

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"На протяжении сезона Василий близко общался со скаутами "Монреаля" и в конечном результате принял решение не смотреть на другие предложения и подписать контракт с "Монреалем". Он готов пройти через низшие лиги для того, чтобы получить шанс сыграть в НХЛ. Василий готов пройти через все трудности, чтобы достичь своей мечты", - отметил Мильштейн.

"Много лет подряд Василий Демченко приезжал в наши лагеря по развитию в "Оттаве", в эти же лагеря приезжает и Андрей Василевский. Его ведет директор по развитию игроков нашего агента, в прошлом известный вратарь Александр Тыжных. Три года назад Василий приезжал в лагерь новичков "Аризоны", и у него было два предложения из клубов НХЛ. Но на тот момент он решил подписать контракт и остаться в России на два сезона и дал себе слово, что если будут звать в НХЛ, то однозначно по истечении соглашения приедет в Северную Америку", - пояснил агент хоккеиста.

Демченко является воспитанником челябинского "Трактора", в сезоне-2019/20 он перешел в магнитогорский "Металлург". Всего в Континентальной хоккейной лиге он провел 223 матча (14 - "на ноль"), отражая в среднем 92,4% бросков.

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