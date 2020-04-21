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Влияние коронавируса на спорт

Олимпийский отбор по легкой атлетике в США перенесен на 2021 год

Изначально турнир в Юджине (штат Орегон) должен был пройти в июне этого года

ТАСС, 21 апреля. Олимпийский отборочный турнир по легкой атлетике в США перенесен на 18-27 июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики США.

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Изначально турнир в Юджине (штат Орегон) должен был пройти в июне этого года, но был отложен из-за пандемии коронавируса. Решение провести турнир в следующем году связано с переносом Олимпиады в Токио на лето 2021 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, свыше 170 тыс. умерли. В США зафиксировано более 788 тыс. случаев заражения, скончались более 42 тыс. человек.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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