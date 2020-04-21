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Футбол в Нидерландах

"Фейенорд" продлил контракт с главным тренером Диком Адвокатом

Новое соглашение с бывшим наставником сборной России рассчитано на один год

ТАСС, 21 апреля. Нидерландский футбольный клуб "Фейенорд" продлил соглашение с главным тренером команды Диком Адвокатом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Адвокат возглавил команду 30 октября, сменив на посту главного тренера Япа Стама, который подал в отставку после неудачного начала сезона. Новое соглашение с 72-летним специалистом рассчитано на один год.

В разные годы Адвокат руководил сборными Нидерландов, ОАЭ, Южной Кореи, Бельгии, Сербии, нидерландскими "Утрехтом", "Харлемом", "Дордрехтом", ПСВ, АЗ и "Спартой", шотландским "Рейнджерс", немецкой "Боруссией" из Мёнхенгладбаха, английским "Сандерлендом", турецким "Фенербахче".

В 2006-2009 годах Адвокат возглавлял санкт-петербургский "Зенит", с которым стал чемпионом России, обладателем Суперкубка России, Кубка и Суперкубка УЕФА. В 2010-2012 годах Адвокат был главным тренером сборной России, с национальной командой он пробился на чемпионат Европы 2012 года, где сборная заняла третье место в группе и не смогла выйти в плей-офф.

Чемпионат Нидерландов приостановлен из-за пандемии коронавируса. "Фейенорд" занимает третье место в турнирной таблице национального первенства, набрав 50 очков в 25 матчах.

Теги
Футбол в Нидерландах
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