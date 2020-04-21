Матыцин: процесс подготовки спортсменов к Олимпиаде в Токио не пострадает от пандемии

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на лето 2021 года (23 июля - 8 августа). Министерство спорта закрыло все тренировочные базы для подготовки национальных команд на неопределенный срок.

ТАСС, 21 апреля. Подготовка российских атлетов к Олимпийким играм в Токио не постарадает из-за пандемии коронавируса. Об этом в эфире программы "Время" на Первом канале заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Абсолютно уверен, основываясь на мнениях наших ученых, что процесс подготовки [спортсменов] не пострадает, так как Олимпийские игры перенесены на июль 2021 года, международные старты по другим видам состоятся не ранее осени. И я уверен, что совместно с руководством федераций и тренерами наши спортсмены будут достойно выступать на всех стартах", - сказал Матыцин.

"Мы с федерациями рассматриваем вопрос, как можно быстрее пережить этот кризис и восстановить нормальные условия подготовки к соревнованиям. Как только мы получим календарные планы международных федераций, а они являются главными для формирования комплексных целевых программ подготовки к Олимпийским играм, незамедлительно будут приняты меры для нормализации подготовки", - добавил министр спорта.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456.