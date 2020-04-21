{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

СМИ: определены даты проведения чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве

Турнир должен пройти с 31 октября по 8 ноября
Описание
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 21 апреля. Перенесенный из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве пройдет с 31 октября по 8 ноября. Об этом сообщает портал Inside the Games со ссылкой на источники в Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF).

На эту тему

В марте Международная федерация тяжелой атлетики объявила о переносе турнира, который должен был состояться с 4 по 12 апреля, на период с 13 по 21 июня. 14 апреля глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов сообщил ТАСС, что турнир отложен до осени.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Минспорт приступит к восстановлению тренировок спортсменов после прохождения пика пандемии
Министр спорта Олег Матыцин отметил, что в настоящее время внимательно изучается зарубежный опыт по этому вопросу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС