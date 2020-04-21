СМИ: определены даты проведения чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве

ТАСС, 21 апреля. Перенесенный из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве пройдет с 31 октября по 8 ноября. Об этом сообщает портал Inside the Games со ссылкой на источники в Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF).

В марте Международная федерация тяжелой атлетики объявила о переносе турнира, который должен был состояться с 4 по 12 апреля, на период с 13 по 21 июня. 14 апреля глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов сообщил ТАСС, что турнир отложен до осени.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли.