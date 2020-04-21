Гендиректор "Зенита": рекомендация УЕФА доиграть чемпионаты сохранит целостность турниров

Во вторник УЕФА по итогам видеоконференции вынес рекомендацию доиграть национальные чемпионаты. Также были разработаны различные варианты календаря, которые включают в себя как клубные матчи, так и встречи национальных сборных. Ранее все национальные европейские турниры, а также еврокубки и игры национальных сборных были приостановлены в связи с пандемией коронавируса.

"У нас подход вырабатывается в рамках Ассоциации европейских клубов, где я представляю не только "Зенит", но и российские клубы. После анализа ситуации, причем не только в ведущих лигах, было рекомендовано готовиться к возобновлению чемпионата. Считаю, что это правильно, это позволит сохранить целостность спортивных состязаний", - сказал Медведев.

По словам гендиректора "Зенита", работа по возобновлению национальных турниров ведется во всех странах. "В немецкой бундеслиге принято решение возобновить чемпионат с 8-10 мая, там начнут играть без зрителей. РФС тоже над этим думает, потому что важно не только начать, но и сделать, чтобы организация матчей давала пример работы с ограниченным количеством людей. Важно прописать, что делать, чтобы каждый знал свой маневр", - отметил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, свыше 170 тыс. умерли.