Гендиректор "Зенита": рекомендация УЕФА доиграть чемпионаты сохранит целостность турниров

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендовать национальным ассоциациям доиграть свои чемпионаты является верным, так как позволит сохранить целостность соревнований. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев.
Во вторник УЕФА по итогам видеоконференции вынес рекомендацию доиграть национальные чемпионаты. Также были разработаны различные варианты календаря, которые включают в себя как клубные матчи, так и встречи национальных сборных. Ранее все национальные европейские турниры, а также еврокубки и игры национальных сборных были приостановлены в связи с пандемией коронавируса.
"У нас подход вырабатывается в рамках Ассоциации европейских клубов, где я представляю не только "Зенит", но и российские клубы. После анализа ситуации, причем не только в ведущих лигах, было рекомендовано готовиться к возобновлению чемпионата. Считаю, что это правильно, это позволит сохранить целостность спортивных состязаний", - сказал Медведев.
По словам гендиректора "Зенита", работа по возобновлению национальных турниров ведется во всех странах. "В немецкой бундеслиге принято решение возобновить чемпионат с 8-10 мая, там начнут играть без зрителей. РФС тоже над этим думает, потому что важно не только начать, но и сделать, чтобы организация матчей давала пример работы с ограниченным количеством людей. Важно прописать, что делать, чтобы каждый знал свой маневр", - отметил он.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, свыше 170 тыс. умерли.