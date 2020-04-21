Сырцов: ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве может пройти с 28 октября по 8 ноября

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Исполком Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) принял предварительное решение о проведении чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве с 28 октября по 8 ноября. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент EWF Сергей Сырцов.
В марте Международная федерация тяжелой атлетики объявила о переносе турнира из-за пандемии коронавируса, который должен был состояться с 4 по 12 апреля, на период с 13 по 21 июня. 14 апреля глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов сообщил ТАСС, что турнир отложен до осени.
"Исполком EWF путем голосования принял предварительное решение о том, что чемпионат Европы в Москве должен состояться с 28 октября по 8 ноября. Но это, подчеркну, предварительное решение. Такая дата была выбрана после согласования с "Евроспортом", который будет вести трансляцию этих тяжелоатлетических соревнований. Я не исключаю и того, что по ряду причин этот турнир может быть перенесен и на 2021 год" - сказал Сырцов.
Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли.