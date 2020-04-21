Сырцов: ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве может пройти с 28 октября по 8 ноября

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Исполком Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) принял предварительное решение о проведении чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве с 28 октября по 8 ноября. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент EWF Сергей Сырцов.

В марте Международная федерация тяжелой атлетики объявила о переносе турнира из-за пандемии коронавируса, который должен был состояться с 4 по 12 апреля, на период с 13 по 21 июня. 14 апреля глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов сообщил ТАСС, что турнир отложен до осени.