Стаценко: российские бодибилдеры имеют высокие шансы на ЧЕ после онлайн-турнира в России

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российские спортсмены имеют высокие перспективы на чемпионате Европы по бодибилдингу после проведенного в России первого онлайн-турнира. Такое мнение ТАСС выразила главный тренер женской сборной России Ивета Стаценко.

16-18 апреля в России завершился первый онлайн-турнир по бодибилдингу и фитнесу. Турнир открывал глава Международной федерации бодибилдинга Рафаэль Сантоха, выразивший надежду, что турнир станет началом новой эры проведения онлайн-соревнований в Европе и мире. В данный момент идут переговоры по возможности проведения чемпионата Европы в подобном формате.

"Любой спортсмен считает самым главным заряд эмоций, которые он получает, выходя на реальную сцену, он, естественно, получает эти эмоции, - сказала Стаценко. - Как выяснилось впоследствии, девчонки, которых выводили на экран в онлайн-формате, давали интервью и говорили, что у них волнения было не меньше, чем в обычных соревнованиях, сразу были видны все ошибки. Волнение от того, как оценят судьи и форму, и тонус кожи, и лицо, которое очень близко видно, было не меньше, чем на реальной сцене, ребятам тоже понравилось, все делились эмоциями в позитивном ключе".

"На сегодняшний день пока нет официального заявления от европейской федерации о датах проведения чемпионата Европы, но этот вопрос уже обсуждается среди руководства международной федерации. Президент федерации бодибилдинга открывал наш турнир и очень однозначно дал понять, что мы идем верным курсом, и отметил, что хотел бы развивать это направление. Я думаю, что если чемпионат Европы состоится, у российских спортсменов будут хорошие перспективы: те съемки, которые были выставлены на этом турнире, делались на пике формы. Онлайн-формат может быть не совсем равноценным, так как съемка может быть произведена в любое время, как на пике формы, так и не на пике", - добавила она.

Чемпионат Европы должен был пройти 17-22 июня в Испании.