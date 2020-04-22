СМИ: голкипер Кариус расторг контракт с "Бешикташем" и вернется в "Ливерпуль"

ТАСС, 22 апреля. Немецкий голкипер турецкого "Бешикташа" Лориус Кариус расторг контракт с командой в одностороннем порядке и вернется в английский "Ливерпуль", которому принадлежат права на футболиста. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал NTV Spor.

Кариус выступал за "Бешикташ" с 2018 года на правах аренды. С 2016 года права на голкипера принадлежат "Ливерпулю", куда он перешел из немецкого "Майнца".

По данным источника, "Бешикташ" не выплачивал футболисту зарплату в полном объеме. Долг перед игроком со стороны клуба составляет €1,6 млн. Согласно контракту, голкипер должен был получать €1,5 млн за сезон. Кариус обратился с жалобой в Международную федерацию футбола (ФИФА), однако его не устроил план выплаты задолженности, поэтому он воспользовался правом расторгнуть контракт.

В составе "Бешикташа" голкипер провел 67 матчей и пропустил 95 мячей. За "Ливерпуль" Кариус отыграл 49 встреч и пропустил 47 мячей.