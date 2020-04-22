{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

СМИ: голкипер Кариус расторг контракт с "Бешикташем" и вернется в "Ливерпуль"

Футболист выступал за турецкий клуб на правах аренды с 2018 года
Лориус Кариус EPA-EFE/ARMANDO BABANI
Описание
Лориус Кариус
© EPA-EFE/ARMANDO BABANI

ТАСС, 22 апреля. Немецкий голкипер турецкого "Бешикташа" Лориус Кариус расторг контракт с командой в одностороннем порядке и вернется в английский "Ливерпуль", которому принадлежат права на футболиста. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал NTV Spor.

Кариус выступал за "Бешикташ" с 2018 года на правах аренды. С 2016 года права на голкипера принадлежат "Ливерпулю", куда он перешел из немецкого "Майнца".

По данным источника, "Бешикташ" не выплачивал футболисту зарплату в полном объеме. Долг перед игроком со стороны клуба составляет €1,6 млн. Согласно контракту, голкипер должен был получать €1,5 млн за сезон. Кариус обратился с жалобой в Международную федерацию футбола (ФИФА), однако его не устроил план выплаты задолженности, поэтому он воспользовался правом расторгнуть контракт.

В составе "Бешикташа" голкипер провел 67 матчей и пропустил 95 мячей. За "Ливерпуль" Кариус отыграл 49 встреч и пропустил 47 мячей.

Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
СМИ: юниорский хоккейный турнир Кубок Глинки/Гретцки отменен из-за коронавируса
Действующим победителем турнира является сборная России, переигравшая в финале канадцев со счетом 3:2
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС