СМИ: турнир UFC 249 может пройти на территории штата Флорида

ТАСС, 22 апреля. Американский штат Флорида может стать местом проведения турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), намеченного на 9 мая. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на MMA Fighting.

По информации источника, конкретное место проведения турнира пока не оглашается. При этом сообщается, что все участники должны будут прибыть в самый населенный город штата Флорида - Джексонвилль. После этого бойцов отправят к месту проведения мероприятия.