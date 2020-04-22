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ММА

СМИ: турнир UFC 249 может пройти на территории штата Флорида

Изначально турнир должен был состояться 18 апреля в Калифорнии
Описание
© AP Photo/Elise Amendola

ТАСС, 22 апреля. Американский штат Флорида может стать местом проведения турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), намеченного на 9 мая. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на MMA Fighting.

По информации источника, конкретное место проведения турнира пока не оглашается. При этом сообщается, что все участники должны будут прибыть в самый населенный город штата Флорида - Джексонвилль. После этого бойцов отправят к месту проведения мероприятия.

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Турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля в Калифорнии. Его главным поединком организация назначила титульный бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Однако Нурмагомедов позже отказался от выступления из-за пандемии коронавируса, его заменил американец Джастин Гейджи. Глава UFC Дэйна Уайт 15 апреля заявил телеканалу ESPN, что организация намерена возобновить соревнования под своей эгидой 9 мая.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли.

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