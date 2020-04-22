СМИ: "Интер" подпишет новый контракт с футболистом Янгом

ТАСС, 22 апреля. Итальянский футбольный клуб "Интер" намерен предложить новый контракт английскому полузащитнику Эшли Янгу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Guardian.

Отмечается, что главному тренеру "Интера" Антонио Конте понравилась игра 34-летнего футболиста, который перешел зимой этого года из английского "Манчестер Юнайтед" и подписал контракт на полгода. Теперь "Интер" предложит Янгу новое соглашение, которое будет действовать до конца сезона-2020/21.

"Интер" в турнирной таблице чемпионата Италии текущего сезона занимает третье место, набрав в 25 матчах 54 очка, девять очков проигрывая лидирующему "Ювентусу" и восемь - идущему вторым "Лацио". Чемпионат Италии был прерван из-за пандемии коронавируса.

Янг провел в составе "Интера" семь матчей, в которых забил один гол и сделал один результативный пас. Выступая за "Манчестер Юнайтед", англичанин стал чемпионом Англии, выиграл Кубок, Суперкубок Англии, Кубок лиги, Лигу Европы. За сборную Англии он провел 39 матчей, забил семь голов.