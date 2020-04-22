Гендиректор "Зенита": большинство спонсоров намерены продолжать сотрудничество с клубом

Ранее пресс-служба авиакомпании "Россия", являющейся официальным перевозчиком клуба, сообщила ТАСС, что не планирует прерывать сотрудничество с действующими чемпионами Российской премьер-лиги, несмотря на приостановление соревнований из-за пандемии коронавируса.

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Большинство спонсоров футбольного клуба "Зенит" собираются продолжить сотрудничество с клубом, несмотря на приостановку чемпионата России. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

"Наличие такого стабильного партнера с предсказуемым спросом и с гарантированной оплатой для авиакомпании тоже очень важно. Поэтому хочу подчеркнуть, что большинство наших спонсоров хоть и обеспокоены прерыванием чемпионата, но собираются продолжить с нами сотрудничество", - сказал Медведев.

"У нас давние отношения с авиакомпанией, недавно мы отмечали юбилей и у нас были большие планы, включая появление нового "Зенитолета". Конечно, мы не можем не корректировать эти планы с обеих сторон. Самое главное, чтобы мы начали летать по России в футбольные центры, для начала надо доиграть текущий чемпионат, надеюсь, это удастся сделать со зрителями", - добавил Медведев.

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков и опережая идущий вторым московский "Локомотив" на 9 очков.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, свыше 170 тыс. умерли.