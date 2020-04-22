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Влияние коронавируса на спорт

Бундеслига намерена возобновить чемпионат в мае

Завершение чемпионата в Германии к 30 июня имеет решающее значение, поскольку у более 300 игроков в высшем и втором дивизионе истекает срок контрактов
Глава Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт EPA-EFE/Arne Dedert
Описание
Глава Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт
© EPA-EFE/Arne Dedert

ТАСС, 22 апреля. Бундеслига собирается первой среди высших дивизионов в Европе - уже в мае - возобновить игры чемпионата страны по футболу. Об этом заявил в среду газете Financial Times глава Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт.

По его словам, лига готовится к возобновлению чемпионата в следующем месяце и планирует сыграть все оставшиеся матчи в сезоне к концу июня. Однако игры, как уточнил он, будут проходить без зрителей из-за запрета в стране массовых мероприятий.

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"На данный момент мы по-прежнему следуем этому плану", - отметил Зайферт. Он также надеется, что в ближайший четверг удастся достичь договоренностей с вещателями о выплате клубам последнего, четвертого транша за право освещения чемпионата в размере 300 млн евро.

Завершение нынешнего чемпионата в Германии к 30 июня имеет, как сказал глава DFL, решающее значение, поскольку у более 300 игроков в высшем и втором дивизионе истекает срок контрактов. "Мы стремимся завершить первенство и тем самым избежать сложных юридических решений", - подчеркнул Зайферт.

Ранее DFL утвердила решение продлить приостановку игр в высшем и втором дивизионах до 30 апреля из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Германии был прерван 16 марта, изначально планировалось, что матчи будут возобновлены 2 апреля. В высшем дивизионе пауза началась после 25-го тура, по итогам которого турнирную таблицу возглавляет мюнхенская "Бавария". Во второй бундеслиге лидирует "Арминия" из Билефельда.

По данным берлинского института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), в Германии заразились 143 457 человек, умерли 4 598, выздоровели 95,2 тыс. Средний возраст инфицированных в ФРГ составляет 50 лет.

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