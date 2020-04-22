СМИ: футболист "Ливерпуля" Мане хочет перейти в "Реал"

ТАСС, 22 апреля. Сенегальский нападающий английского футбольного клуба "Ливерпуль" Садио Мане хочет перейти в испанский "Реал". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание France Football.

Отмечается, что 28-летний футболист хочет поработать с главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом. Ранее уже несколько раз сообщалось, что "Реал" намерен приобрести сенегальца у "Ливерпуля". Также сообщается, что Мане недоволен наставником "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.

Мане выступает за "Ливерпуль" с 2016 года, до этого он играл за французский "Мец", австрийский "Зальцбург" и английский "Саутгемптон". В составе "Ливерпуля" он в прошлом году стал победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА.