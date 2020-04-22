УЕФА опроверг информацию о рекомендации ВОЗ не проводить турниры до конца 2021 года

Ранее бразильский портал Veja сообщил, что ВОЗ рекомендовала УЕФА приостановить проведение международных турниров до конца 2021 года из-за пандемии коронавируса. Отмечалось, что данная рекомендация была озвучена в ходе прошедшей во вторник видеоконференции.

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовала Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить все международные турниры до конца 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

"Информация не является корректной. ВОЗ никогда не рекомендовала того, чтобы футбольные матчи не проводились до конца 2021 года", - сообщили в пресс-службе.

УЕФА по итогам видеоконференции вынес рекомендацию доиграть национальные чемпионаты. Также были разработаны различные варианты календаря, которые включают в себя как клубные матчи, так и встречи национальных сборных.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли.