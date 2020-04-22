Футбольный тренер Александр Тарханов заявил, что может пробыть в больнице до конца недели

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заслуженный тренер России, вице-президент армянского футбольного клуба "Пюник" Александр Тарханов, скорее всего, пробудет в больнице до конца недели. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее портал "Чемпионат" сообщил о том, что Тарханов был госпитализирован с воспалением легких.

"Нахожусь еще в больнице, буду там, наверное, до конца недели. Небольшая температура есть, это двустороннее воспаление легких средней тяжести", - сказал Тарханов.

Также сообщалось, что специалист уже проходил тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. "Наверное, я пройду еще один тест", - отметил тренер.

Тарханов возглавлял ряд российских клубов, включая ЦСКА, "Торпедо", "Крылья Советов", "Урал", работал также в Литве, Болгарии. Входил в тренерский штаб сборной России с 1994 по 1996 год, включая чемпионат Европы - 1996. Под его руководством "Урал" был финалистом Кубка России 2017 года.