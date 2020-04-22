{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футбольный тренер Александр Тарханов заявил, что может пробыть в больнице до конца недели

Ранее сообщалось, что специалист был госпитализирован с воспалением легких
Вице-президент армянского "Пюника" Александр Тарханов Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Вице-президент армянского "Пюника" Александр Тарханов
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заслуженный тренер России, вице-президент армянского футбольного клуба "Пюник" Александр Тарханов, скорее всего, пробудет в больнице до конца недели. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее портал "Чемпионат" сообщил о том, что Тарханов был госпитализирован с воспалением легких.

"Нахожусь еще в больнице, буду там, наверное, до конца недели. Небольшая температура есть, это двустороннее воспаление легких средней тяжести", - сказал Тарханов.

Также сообщалось, что специалист уже проходил тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. "Наверное, я пройду еще один тест", - отметил тренер.

Тарханов возглавлял ряд российских клубов, включая ЦСКА, "Торпедо", "Крылья Советов", "Урал", работал также в Литве, Болгарии. Входил в тренерский штаб сборной России с 1994 по 1996 год, включая чемпионат Европы - 1996. Под его руководством "Урал" был финалистом Кубка России 2017 года.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в Англии
СМИ: старт следующего сезона чемпионата Англии по футболу может пройти без зрителей
Матчи нынешнего турнира были отложены на неопределенный срок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС