Родионенко: претендентов на медали Олимпиад нужно в ближайший срок вернуть на базы

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Спортсменам, которые потенциально готовы принести России олимпийские медали, необходимо в ближайший срок вернуть возможность тренироваться на базах. Как сказала ТАСС старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко, затягивание решения этого вопроса может привести к ухудшению результатов на главных стартах четырехлетия и увеличению числа травм у самих спортсменов.

С начала апреля из-за пандемии коронавируса закрыты все подведомственные Министерству спорта РФ учебно-тренировочные базы. В подмосковном Новогорске в условиях жесткого карантина сейчас живет только сборная России по художественной гимнастике, которая, по информации ТАСС, лишена возможности работать в тренировочном зале. Другая подмосковная база "Озеро Круглое", на которой готовились представители таких медалеемких видов спорта как спортивная гимнастика, синхронное плавание, фехтование, плавание и прыжки в воду, сейчас используется как место для отбывания двухнедельного карантина спортсменов, эвакуированных в апреле в Россию из-за рубежа.

"Необходимо быстрее вернуть ведущим нашим спортсменам возможность продолжать готовиться на своих базах, - считает Родионенко. - Думаю, что скоро ситуация должна измениться, хотя базы все равно останутся закрытыми для всех остальных. Какая разница, где наши чемпионы будут находиться в самоизоляции: дома или на тренировочной базе со спортивным залом? Для того, чтобы вернуть их на базы, нужна воля, а ФМБА (Федеральному медико-биологическому агентству - прим. ТАСС) следует подключиться и организовать процесс так, чтобы спортсмены смогли безопасно тренироваться".

Собеседница ТАСС подчеркнула, что руководство большинства федераций, тренеры и сами спортсмены очень озабочены сложившимся положением. "Ведь сейчас наши коллеги из многих стран мира тренируются, а те же самые китайцы, основные соперники российских гимнастов, вообще не прерывали свой тренировочный процесс, готовясь к главным стартам на своих закрытых базах. Мы же почему-то боимся вернуться в "Новогорск" или "Озеро Круглое", - продолжила тренер.

Подвиг любой ценой

"А потом нашим спортсменам придется опять выигрывать олимпийские награды вопреки всему, ценой подвига. А зачем это нужно? Сейчас мы бережем их здоровье, а ближе к Играм в Токио ценой невероятных усилий вынудим набирать в сжатый срок спортивную форму", - сказала Родионенко.