Родионенко: претендентов на медали Олимпиад нужно в ближайший срок вернуть на базы

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Спортсменам, которые потенциально готовы принести России олимпийские медали, необходимо в ближайший срок вернуть возможность тренироваться на базах. Как сказала ТАСС старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко, затягивание решения этого вопроса может привести к ухудшению результатов на главных стартах четырехлетия и увеличению числа травм у самих спортсменов.
С начала апреля из-за пандемии коронавируса закрыты все подведомственные Министерству спорта РФ учебно-тренировочные базы. В подмосковном Новогорске в условиях жесткого карантина сейчас живет только сборная России по художественной гимнастике, которая, по информации ТАСС, лишена возможности работать в тренировочном зале. Другая подмосковная база "Озеро Круглое", на которой готовились представители таких медалеемких видов спорта как спортивная гимнастика, синхронное плавание, фехтование, плавание и прыжки в воду, сейчас используется как место для отбывания двухнедельного карантина спортсменов, эвакуированных в апреле в Россию из-за рубежа.
"Необходимо быстрее вернуть ведущим нашим спортсменам возможность продолжать готовиться на своих базах, - считает Родионенко. - Думаю, что скоро ситуация должна измениться, хотя базы все равно останутся закрытыми для всех остальных. Какая разница, где наши чемпионы будут находиться в самоизоляции: дома или на тренировочной базе со спортивным залом? Для того, чтобы вернуть их на базы, нужна воля, а ФМБА (Федеральному медико-биологическому агентству - прим. ТАСС) следует подключиться и организовать процесс так, чтобы спортсмены смогли безопасно тренироваться".
Собеседница ТАСС подчеркнула, что руководство большинства федераций, тренеры и сами спортсмены очень озабочены сложившимся положением. "Ведь сейчас наши коллеги из многих стран мира тренируются, а те же самые китайцы, основные соперники российских гимнастов, вообще не прерывали свой тренировочный процесс, готовясь к главным стартам на своих закрытых базах. Мы же почему-то боимся вернуться в "Новогорск" или "Озеро Круглое", - продолжила тренер.
Подвиг любой ценой
"А потом нашим спортсменам придется опять выигрывать олимпийские награды вопреки всему, ценой подвига. А зачем это нужно? Сейчас мы бережем их здоровье, а ближе к Играм в Токио ценой невероятных усилий вынудим набирать в сжатый срок спортивную форму", - сказала Родионенко.
Первоначально из-за пандемии "Новогорск" был переведен Минспортом РФ на особый режим работы, который подразумевал изоляцию спортсменов, тренеров, специалистов и обслуживающего персонала. С 29 марта там продолжали подготовку только сборные по спортивной и художественной гимнастике, а также синхронному плаванию. Но 1 апреля из-за подозрения на коронавирус у двух представителей спортивной гимнастики все спортсмены и тренеры, за исключением "художниц", вынуждены были разъехаться по домам. Неоднократные повторные тестирования, проведенные спустя некоторое время, показали, что все покинувшие "Новогорск" тренеры и спортсмены не были заражены коронавирусом.
"Если говорить конкретно про спортивных гимнастов, то им нельзя на длительный срок прерывать тренировки по причине того, что они исполняют элементы исключительной сложности. Это работа изумительной точности. Они шли к этому десять лет. Нельзя прервать процесс и вернуть все за полгода", - заметила Родионенко.
"Ширина бревна всего 10 сантиметров, разве можно допускать, чтобы гимнастки теряли ощущения работы на этом снаряде? Сложнейшие перелеты на брусьях и перекладине невозможны без постоянной работы на тренировках. Потеря чувства снаряда чревата травмами, и весьма тяжелыми, а вернуть это чувство в быстрый срок очень сложно. У нас не так много гимнастов, претендующих на олимпийский пьедестал, чтобы ими можно было рисковать", - заключила собеседница ТАСС.