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Футбол в России

Конференция РФС перенесена с конца мая на более поздний срок

Изначально она должны была состоятся 28 мая
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© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Конференция Российского футбольного союза (РФС), которая должна была пройти в конце мая, перенесена на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

Конференция была запланирована на 28 мая.

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"Очередная конференция РФС была запланирована на 28 мая. Но сейчас в футболе форс-мажор, о чем говорят в УЕФА и ФИФА, и мы не можем предположить, получится ли у представителей членов РФС собраться в Москве, насколько это будет для них безопасно. Поэтому мы приняли решение ее перенести на более поздний срок, нам важно, чтобы делегаты смогли участвовать в ней очно без каких-либо рисков для себя", - сказал Мельников.

Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,5 млн человек, около 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513.

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