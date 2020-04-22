Конференция РФС перенесена с конца мая на более поздний срок

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Конференция Российского футбольного союза (РФС), которая должна была пройти в конце мая, перенесена на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

"Очередная конференция РФС была запланирована на 28 мая. Но сейчас в футболе форс-мажор, о чем говорят в УЕФА и ФИФА, и мы не можем предположить, получится ли у представителей членов РФС собраться в Москве, насколько это будет для них безопасно. Поэтому мы приняли решение ее перенести на более поздний срок, нам важно, чтобы делегаты смогли участвовать в ней очно без каких-либо рисков для себя", - сказал Мельников.

Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,5 млн человек, около 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513.