ВФЛА уведомила World Athletics о составе комиссии по восстановлению международного статуса

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) направила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) информацию об окончательном составе комиссии по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.
"Вчера поздно ночью мы направили в World Athletics информацию о составе комиссии, - сказала Юхарева. - Международная федерация, напомню, должна будет определить для работы в сотрудничестве с комиссией на территории России двух международных экспертов".
Как ранее сообщал ТАСС, в состав комиссии по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics, которую возглавил президент ВФЛА Евгений Юрченко, вошли представители Минспорта РФ, Олимпийского комитета России (ОКР), Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и комиссии спортсменов ВФЛА.
Министерство спорта в комиссии будет представлять заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов. Также в комиссии состоят советник ВФЛА по правовым вопросам Ирина Любосердова, руководитель главного управления ОКР по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Андрей Конокотин, заведующий сектором ОКР по взаимодействию с общероссийскими спортивными федерациями Валерий Куваев, генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, глава комиссии спортсменов ВФЛА, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, бегуньи Мария Аглицкая и Дженнифер Акиниймика.
12 марта совет World Athletics принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА и выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам. При этом организация была оштрафована на $5 млн за причастность ее бывшего руководства во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска допинг-контроля серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко. World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, РУСАДА, ОКР и Министерства спорта РФ.