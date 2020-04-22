ВФЛА уведомила World Athletics о составе комиссии по восстановлению международного статуса

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) направила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) информацию об окончательном составе комиссии по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

"Вчера поздно ночью мы направили в World Athletics информацию о составе комиссии, - сказала Юхарева. - Международная федерация, напомню, должна будет определить для работы в сотрудничестве с комиссией на территории России двух международных экспертов".