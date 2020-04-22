{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Покровская призвала найти способ возобновить тренировки на спортивных базах

Все подведомственные Министерству спорта РФ учебно-тренировочные базы с начала апреля закрыты из-за пандемии коронавируса
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская призвала найти способ возобновить тренировки спортсменов на базах. Об этом она рассказала ТАСС.

На эту тему
Родионенко: претендентов на медали Олимпиад нужно в ближайший срок вернуть на базы

С начала апреля из-за пандемии коронавируса закрыты все подведомственные Министерству спорта РФ учебно-тренировочные базы. В подмосковном Новогорске в условиях жесткого карантина сейчас живет только сборная России по художественной гимнастике, которая, по информации ТАСС, лишена возможности работать в тренировочном зале. На другой подмосковной базе - "Озеро Круглое", где традиционно проводили подготовку команды по спортивной гимнастике, синхронному плаванию, фехтованию, плаванию и прыжкам в воду, сейчас двухнедельный карантин отбывают спортсмены, эвакуированные в апреле из-за рубежа в Россию.

"Обидно - неужели никак нельзя подумать, как всем нам возобновить работу? Вода в бассейнах есть, база чистая, все готово, и нам нельзя терять потенциал, когда продолжают работать наши конкуренты, ведь к тренировкам вернулись и китайцы, и японцы, - сказала Покровская. - А наши спортсмены набрали форму, но из-за отсутствия стартов из нее вышли, ее надо возвращать, и чем быстрее, тем лучше. Вся эта ситуация не должна оставить наши команды в роли догоняющих".

Покровская подчеркнула важность сохранения элиты российского спорта. "Сейчас все руководство российского спорта - министерство, Олимпийский комитет России в сотрудничестве с ФМБА и федерациями - должно сделать все, чтобы сохранить элиту нашего спорта. Спортсмены хотят и готовы работать", - подчеркнула Покровская.

Теги
РоссияВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Футбол в России
ВЭБ.РФ стал основным владельцем футбольного клуба ЦСКА
Госкорпорация получила 77,63% акций клуба
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС