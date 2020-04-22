Покровская призвала найти способ возобновить тренировки на спортивных базах

С начала апреля из-за пандемии коронавируса закрыты все подведомственные Министерству спорта РФ учебно-тренировочные базы. В подмосковном Новогорске в условиях жесткого карантина сейчас живет только сборная России по художественной гимнастике, которая, по информации ТАСС, лишена возможности работать в тренировочном зале. На другой подмосковной базе - "Озеро Круглое", где традиционно проводили подготовку команды по спортивной гимнастике, синхронному плаванию, фехтованию, плаванию и прыжкам в воду, сейчас двухнедельный карантин отбывают спортсмены, эвакуированные в апреле из-за рубежа в Россию.

"Обидно - неужели никак нельзя подумать, как всем нам возобновить работу? Вода в бассейнах есть, база чистая, все готово, и нам нельзя терять потенциал, когда продолжают работать наши конкуренты, ведь к тренировкам вернулись и китайцы, и японцы, - сказала Покровская. - А наши спортсмены набрали форму, но из-за отсутствия стартов из нее вышли, ее надо возвращать, и чем быстрее, тем лучше. Вся эта ситуация не должна оставить наши команды в роли догоняющих".

Покровская подчеркнула важность сохранения элиты российского спорта. "Сейчас все руководство российского спорта - министерство, Олимпийский комитет России в сотрудничестве с ФМБА и федерациями - должно сделать все, чтобы сохранить элиту нашего спорта. Спортсмены хотят и готовы работать", - подчеркнула Покровская.