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Летние олимпийские виды спорта

В Москве откроется крупнейший центр скалолазания в России

Площадь скалодромов составит около 5 тыс. кв. м
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 22 апреля. Центр скалолазания ЦСКА планируется открыть в Москве в 2021 году, он станет крупнейшим в России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России (ФСР).

На данный момент ведутся проектно-изыскательные работы. Площадь застройки должна составить 5800 кв. м, в шестиэтажном здании будут расположены скалолазные стенды международного уровня, детские скалодромы, трибуна на 1500 зрителей, тренировочные залы, а также офисные помещения ФСР. На территории будут установлены уличные скалодромы для занятий как профессионалов, так и любителей в теплое время года. Пропускная способность объекта составит 600 человек в день, площадь скалодромов - около 5 тыс. кв. м.

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"Это будет флагманский центр для развития скалолазания в стране, лучший скалодром ближайшего десятилетия, - сказал президент ФСР Дмитрий Бычков. - Основной зал центра будет совмещать зону для проведения соревнований с тренировочным залом, во время турниров можно будет не останавливать подготовительный процесс. Центр сможет принимать соревнования уровня Кубка мира во всех дисциплинах скалолазания. В состав центра войдет детский скалодром с веревочным парком, большое внимание будет уделяться занятиям с детьми".

Бычков отметил тесное сотрудничество федерации с ЦСКА и Министерством обороны РФ. "Наши отношения продолжают развиваться, руководство ЦСКА уделяет большое внимание развитию скалолазания, - сказал глава федерации. - Скалолазы уже много лет проходят срочную службу в спортротах ЦСКА, сформирована команда ЦСКА по скалолазанию, действует спортшкола, где проводятся регулярные занятия. Скалодромы строятся в суворовских училищах, разрабатывается концепция развития скалолазания в Вооруженных Силах". 

Скалолазание дебютирует в программе Олимпиады на Играх в Токио. Будут разыграны два комплекта наград - в мужском и женском многоборье, которое будет состоять из трех дисциплин: соревнований на скорость и трудность, а также боулдеринга (серии коротких трасс максимальной сложности, спортсмены передвигаются, цепляясь за большие выступы - "валуны").

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