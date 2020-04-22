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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Экс-бобслеист Зубков заявил, что верит в свою правоту и примет участие в слушаниях в CAS

Слушания по апелляции на решение Международной федерации бобслея и скелетона дисквалифицировать его за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи пройдут 23 апреля
Александр Зубков Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Александр Зубков
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Бывший президент Федерации бобслея России Александр Зубков будет лично участвовать в слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) по апелляции на решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировать его за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Об этом он сообщил ТАСС.

16 января 2019 года IBSF объявила о двухлетней дисквалификации Зубкова, а также других российских бобслеистов - Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина. Все четверо не согласились с наказанием, подав апелляции в CAS. Слушания по делам спортсменов пройдут 23 апреля. Ранее CAS заявлял, что до 1 мая не будет проводить очных слушаний из-за пандемии коронавируса.

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"Я, безусловно, намерен удаленно присутствовать на заседании и следить от начала до конца за тем, как все будет происходить, - сказал Зубков. - Также за процессом будут следить адвокаты и Касьянов с Хузиным и Пушкаревым. Нам нечего скрывать и бояться, поэтому мы будем открыты для всех".

"Верю ли я в то, что суд примет нашу сторону? Я - человек, который всегда идет до конца, вне зависимости от внешних обстоятельств. В том же спорте я и побеждал, и проигрывал. Как все сложится в суде, я не знаю. Сложно сейчас что-то обсуждать", - подчеркнул собеседник ТАСС.

23 апреля также состоятся слушания по апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение IBSF. WADA в марте прошлого года заявило, что считает недостаточным наказание в отношении спортсменов и будет добиваться увеличения дисквалификации до четырех лет.

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда в конце 2017 года признала Зубкова, Алексея Воеводу, Касьянова, Пушкарева и Хузина виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировав их результаты на Олимпиаде в Сочи и запретив пожизненно участвовать в Олимпийских играх. Позднее CAS заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на пропуск Игр 2018 года.

Теги
РоссияЗубков, Александр ЮрьевичДопинг-скандал вокруг российского спорта
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