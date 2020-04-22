Хоккеист Патрик Херсли покинет московский "Спартак"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Защитник московского "Спартака" Патрик Херсли покинет клуб по истечении действующего контракта. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Глеб Чистяков.
Действующее соглашение Херсли со "Спартаком" заканчивается 30 апреля.
"Патрик Херсли покинет "Спартак". Пока рассматриваем дальнейшие варианты развития карьеры", - сказал Чистяков.
33-летний Херсли подписал контракт со "Спартаком" прошлым летом. В регулярном чемпионате сезона-2019/20 он провел 55 матчей, в которых набрал 22 (восемь голов + 14 результативных передач) очка. В плей-офф на его счету три заброшенные шайбы и один голевой пас. С сезона-2017/18 шведский защитник выступал за петербургский СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина. До этого в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он также выступал за ярославский "Локомотив" (2015-2017) и новосибирскую "Сибирь" (2014-2015).