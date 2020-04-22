Хоккеист Патрик Херсли покинет московский "Спартак"

Действующее соглашение Херсли со "Спартаком" заканчивается 30 апреля.

"Патрик Херсли покинет "Спартак". Пока рассматриваем дальнейшие варианты развития карьеры", - сказал Чистяков.

33-летний Херсли подписал контракт со "Спартаком" прошлым летом. В регулярном чемпионате сезона-2019/20 он провел 55 матчей, в которых набрал 22 (восемь голов + 14 результативных передач) очка. В плей-офф на его счету три заброшенные шайбы и один голевой пас. С сезона-2017/18 шведский защитник выступал за петербургский СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина. До этого в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он также выступал за ярославский "Локомотив" (2015-2017) и новосибирскую "Сибирь" (2014-2015).