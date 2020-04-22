{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Хоккеист Патрик Херсли покинет московский "Спартак"

Срок действия соглашения истекает 30 апреля

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Защитник московского "Спартака" Патрик Херсли покинет клуб по истечении действующего контракта. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Глеб Чистяков.

На эту тему

Действующее соглашение Херсли со "Спартаком" заканчивается 30 апреля.

"Патрик Херсли покинет "Спартак". Пока рассматриваем дальнейшие варианты развития карьеры", - сказал Чистяков.

33-летний Херсли подписал контракт со "Спартаком" прошлым летом. В регулярном чемпионате сезона-2019/20 он провел 55 матчей, в которых набрал 22 (восемь голов + 14 результативных передач) очка. В плей-офф на его счету три заброшенные шайбы и один голевой пас. С сезона-2017/18 шведский защитник выступал за петербургский СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина. До этого в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он также выступал за ярославский "Локомотив" (2015-2017) и новосибирскую "Сибирь" (2014-2015).

Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Якобсен ушла из спорта ради карьеры врача
Норвежская лыжница заняла четвертое место в общем зачете Кубка мира сезона-2019/20
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС