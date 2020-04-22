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Футбол в России

Бабаев: выборы главы нового совета директоров ФК ЦСКА пройдут в ближайшее время

В среду стало известно, что ВЭБ.РФ закрыл сделку по приобретению 77,63% акций ЦСКА в рамках конвертации долга клуба.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выборы председателя нового совета директоров московского футбольного клуба ЦСКА пройдут на первом заседании совета, которое должно состояться в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

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В среду стало известно, что ВЭБ.РФ закрыл сделку по приобретению 77,63% акций ЦСКА в рамках конвертации долга клуба. Был сформирован новый совет директоров футбольного клуба. Источник, знакомый с деталями сделки, сообщил ТАСС, что президент клуба Евгений Гинер продолжит руководить всеми футбольными операциями ЦСКА и с большой долей вероятности возглавит совет директоров.

"Выборы главы совета директоров пройдут на его первом заседании. Надеюсь, заседание состоится в ближайшее время", - сказал Бабаев.

В совет директоров ЦСКА вошли четыре представителя ВЭБ.РФ: член наблюдательного совета ВЭБ.РФ, помощник президента России Максим Орешкин, старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов, вице-президент аппарата председателя ВЭБ.РФ Александр Чеботарев и председатель комитета ВЭБ.РФ по городской экономике, генеральный директор "Новых городских проектов" Александр Плутник. От ЦСКА в совет вошли Гинер и Бабаев, также в него вошел генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

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Российский футбол
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