ISU определил календарь турниров по фигурному катанию серии "Челленджер" на сезон-2020/21

ТАСС, 22 апреля. Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал календарь турниров серии "Челленджер" по фигурному катанию на следующий сезон. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

Всего в следующем сезоне будет проведено 10 турниров серии "Челленджер". Первым пройдет турнир в Пекине 9-13 сентября. Также соревнования примут канадский Оквилл (17-19 сентября), Братислава (16-19 сентября), немецкий Оберстдорф (23-26 сентября), финский Эспоо (8-11 октября), Будапешт (15-17 октября), Алматы (29 октября - 1 ноября), Варшава (12-15 октября), австрийский Инсбрук (23-30 ноября) и Загреб (2-5 декабря). Отмечается, что соревнования состоятся в назначенные сроки в случае нормализации эпидемиологической ситуации.

Текущий сезон был прерван из-за пандемии коронавируса, вследствие чего отменены международные соревнования, включая чемпионат мира в канадском Монреале. Турниры серии "Челленджер" сезона-2019/20 стартовали 12 сентября в Оквилле.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли.