Серебряный призер ОИ-2018 Мэйсек продлил контракт с клубом КХЛ "Автомобилист"

ТАСС, 22 апреля. Немецкий нападающий Брукс Мэйсек продлил контракт с екатеринбургским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на два года.

В прошедшем сезоне КХЛ, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавирусной инфекции, Мэйсек стал лучшим снайпером команды из Екатеринбурга по итогам регулярного чемпионата - на его счету 24 шайбы в 61 игре, также он сделал 22 результативные передачи. В пяти матчах плей-офф он отметился одним точным пасом.

В составе сборной Германии он стал серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее.