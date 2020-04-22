Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Якобсен ушла из спорта ради карьеры врача

ТАСС, 22 апреля. Норвежская лыжница Астрид Якобсен завершила спортивную карьеру, чтобы стать врачом. Комментарий спортсменки приводит норвежский телеканал NRK.

В минувшем сезоне Якобсен стала четвертой в общем зачете Кубка мира.

"Сейчас я больше мечтаю о жизни медицинского работника, чем о лыжных гонках, поэтому я обязана поставить точку. Мне нравилось завоевывать медали и хорошо выступать, но думаю, что я смогу от этого отказаться. Вспоминая те годы, что я провела в лыжных гонках на высшем уровне, я горжусь, что придерживалась спортивных ценностей", - заявила 33-летняя Якобсен.

Якобсен завоевала золотую медаль Олимпиады - 2018 в эстафете, также на ее счету три золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей чемпионатов мира. В общем зачете Кубке мира ее лучшим результатом является второе место в сезоне-2007/08.