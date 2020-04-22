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Зимние олимпийские виды спорта

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Якобсен ушла из спорта ради карьеры врача

Норвежская лыжница заняла четвертое место в общем зачете Кубка мира сезона-2019/20
Астрид Якобсен EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS
Описание
Астрид Якобсен
© EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

ТАСС, 22 апреля. Норвежская лыжница Астрид Якобсен завершила спортивную карьеру, чтобы стать врачом. Комментарий спортсменки приводит норвежский телеканал NRK.

В минувшем сезоне Якобсен стала четвертой в общем зачете Кубка мира.

"Сейчас я больше мечтаю о жизни медицинского работника, чем о лыжных гонках, поэтому я обязана поставить точку. Мне нравилось завоевывать медали и хорошо выступать, но думаю, что я смогу от этого отказаться. Вспоминая те годы, что я провела в лыжных гонках на высшем уровне, я горжусь, что придерживалась спортивных ценностей", - заявила 33-летняя Якобсен.

Якобсен завоевала золотую медаль Олимпиады - 2018 в эстафете, также на ее счету три золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей чемпионатов мира. В общем зачете Кубке мира ее лучшим результатом является второе место в сезоне-2007/08.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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