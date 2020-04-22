{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Судебные слушания по искам тренеров Никитина и Головина к ВФЛА назначены на 20 мая

Первоначально слушания были назначены на 1 апреля, но впоследствии перенесены из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Судебные заседания по искам тренеров по спортивной ходьбе Сергея Никитина и Вячеслава Головина, подавших в Хамовнический суд Москвы на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) за отзывы тренерских лицензий, состоятся 20 мая. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

На эту тему

"Слушания первоначально были запланированы на 1 апреля, но из-за введенного в Москве карантина не состоялись в срок. Судебные заседания назначены на 20 мая. Письменная позиция ВФЛА была направлена в адрес суда", - сказала Юхарева.

В октябре 2019 года у Никитина и Головина, которые представляют Мордовию, были отозваны лицензии, так как по два воспитанника каждого из тренеров в течение 2019 года были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Под руководством Никитина выступали отстраненные ранее за допинг Екатерина Медведева и Сергей Бакулин, Головин тренировал Бакулина и Марию Пономареву. Согласно положению ВФЛА по лицензированию тренеров, специалисты, не имеющие лицензию, не могут быть включены в заявочный лист команды в должности тренера во время проведения соревнований календаря ВФЛА, а также не могут быть указаны в стартовых или итоговых протоколах соревнований календаря ВФЛА.

6 марта президиум ВФЛА принял решение отозвать тренерские лицензии еще у трех специалистов. Санкции были наложены на Алексея Десинова (тренер по спортивной ходьбе, Мордовия, спортсмены: Бакулин, Пономарева, Алексей Барцайкин, Станислав Емельянов), Сергея Попова (тренер по выносливости, Пермский край, спортсмены: Татьяна Фирова, Екатерина Шармина, Андрей Белоконь) и Ирину Ерохину (тренер по спортивной ходьбе, Мордовия, спортсмены: Светлана Васильева, Александр Иванов, Екатерина Рыжова).

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Бокс
Чемпион мира по боксу Бетербиев не исключил возможность получения канадского гражданства
На протяжении нескольких лет российский спортсмен живет и тренируется в Монреале
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС