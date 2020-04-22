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Бокс

Чемпион мира по боксу Бетербиев не исключил возможность получения канадского гражданства

На протяжении нескольких лет российский спортсмен живет и тренируется в Монреале
Артур Бетербиев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Артур Бетербиев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев не исключил возможность получения канадского гражданства. Об этом он заявил ТАСС.

На протяжении нескольких лет Бетербиев живет и тренируется в Монреале.

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"У меня есть вид на жительство здесь (в Канаде - прим. ТАСС), - сказал 35-летний Бетербиев. - Все идет по ступенькам. Когда придет время получать гражданство, у меня будет возможность выбрать - получать его или нет. Но вид на жительство или гражданство - это удобно".

"Много есть положительных моментов от того, что у меня есть вид на жительство, - продолжил спортсмен. - Можно это допустить [что получу канадский паспорт]. У моих двоих детей уже есть канадские паспорта, поскольку они здесь родились".

Бетербиев отметил, что не собирается отказываться от российского паспорта. "Но я в любом случае душой и сердцем останусь россиянином. Моя жизнь прошла в России, я представлял Россию, много раз поднимался флаг страны", - подытожил боксер.

Бетербиев выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Все свои поединки он провел в Канаде или США. На его счету 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.

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