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Мировой футбол

Бывший футболист "Зенита" Халк заявил, что может вернуться в "Порту"

Контракт 33-летнего бразильца с китайским клубом "Шанхай СИПГ" истекает 31 декабря

ТАСС, 22 апреля. Бразильский нападающий китайского клуба "Шанхай СИПГ" Халк не исключил возвращения в португальский "Порту". Комментарий игрока приводит "Газета.Ru" со ссылкой на португальское издание А Bola.

По данным портала Transfermarkt, стоимость трансфера футболиста оценивается в €6,8 млн. Контракт 33-летнего футболиста с китайской командой истекает 31 декабря 2020 года.

"Я не раз говорил о том, что "Порту" до сих пор в моем сердце и вернуться туда было бы для меня мечтой. Я стараюсь быть профессионалом. Пока я в хорошей физической форме, я буду продолжать играть", - сказал 33-летний бразилец.

Халк перешел из "Порту" в петербургский "Зенит" в 2012 году, из "Зенита" в "Шанхай СИПГ" - в 2016 году. С петербургским клубом он стал чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России. Всего за "Зенит" бразилец сыграл 148 матчей, в которых забил 76 мячей и сделал 60 голевых передач. В сезоне-2014/15 игрок стал лучшим бомбардиром российского чемпионата (15 голов).

Игрок выступал за "Порту" с 2008 по 2012 год, по три раза выиграв с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Португалии, а также Лигу Европы сезона-2010/11. За клуб он провел 169 матчей, забив 77 мячей и отдав 61 голевую передачу.

Помимо "Порту" и "Шанхай СИПГ" Халк выступал за бразильскую "Виторию", японские "Кавасаки", "Консадоле Саппоро" и "Токио Верди". В составе сборной Бразилии игрок провел 48 матчей, в которых забил 11 мячей, выиграл Кубок конфедераций (2013) и стал серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне (2012).

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