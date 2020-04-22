ЦСКА обрел государственность. ВЭБ.РФ стал основным владельцем футбольного клуба

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ закрыл сделку по приобретению 77,63% акций московского ЦСКА в рамках конвертации долга клуба. Таким образом, долговые обязательства футбольного клуба перед госкорпорацией оказались полностью погашены. О том, что ВЭБ.РФ конвертирует в акции долг ЦСКА и получит более 75% акций клуба, стало известно еще в декабре прошлого года. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов тогда отмечал, что госкорпорация рассматривает это как временную меру и рассчитывает найти инвесторов для ЦСКА в трехлетний срок.

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ЦСКА еще в 2005 году договорился с Минобороны об аренде земли для строительства нового стадиона, но сам договор стороны заключили только в 2007-м. Затем строительство затормозилось из-за спора между военным ведомством и клубом об исполнении соглашения: спор завершился в 2010 году - стороны заключили мировое соглашение. Строительство арены началось в 2013 году, когда клуб заключил с ВЭБом соглашение. Первый матч на новой арене ЦСКА сыграл 10 сентября 2016 года. За акции ЦСКА ВЭБ не платил. В 2013 году госкорпорация открыла для ЦСКА кредитную линию на $280 млн - клуб в итоге использовал только $240 млн. На погашение кредита ЦСКА был дан срок 10 лет. Риск того, что вовремя кредит погашен не будет, существовал изначально, поэтому 76,44% акций ЦСКА стали залогом. Затраты на стадион не окупились так, как на это рассчитывал президент ЦСКА Евгений Гинер. В целом же за последние 10 лет армейский клуб только четыре раза завершал год с прибылью, большая часть средств выручалась от продаж футболистов. Найти нового инвестора ЦСКА было также непросто, согласно отчетности Bluecastle Enterprises Limited, стоимость клуба немного превышает $200 млн. Намеков на бурный экономический рост у ЦСКА нет, поэтому ни один серьезный инвестор практически наверняка не взял бы клуб под свое крыло. Гинер продолжит управлять ЦСКА ВЭБ никогда не инвестировал деньги ни в один спортивный клуб и не заинтересован в этом. Корпорация в данный момент работает по правительственной стратегии развития, которая заставляет ее отдавать приоритет крупным инфраструктурным проектам и тем отраслям, где Россия может стать мировым лидером по производству. По словам главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, Гинер сохранит за собой управление клубом и продолжит курс по формированию команды.

"По сути, переход 77,63% акций ПФК ЦСКА в ВЭБ.РФ - это решение проблемы долга клуба, который "связывал" ему руки и не позволял инвестировать в развитие, - сказал Шувалов. - Так что это поддержка клуба в непростой экономической ситуации. Подчеркну, никаких кардинальных перемен в футбольном менеджменте или смены курса в связи с этой сделкой у ПФК ЦСКА не произойдет. Рассчитываю, что благодаря поддержке многомиллионной армии болельщиков клуба все удастся". Гинер подчеркнул, что клуб теперь сможет сосредоточиться на спортивных результатах. "Мы продолжим строительство команды, которая сможет решать самые большие задачи. И я уверен, что имея таких преданных болельщиков и такого мощного и надежного партнера, клуб в скором будущем вернет себе лидирующие позиции в российском футболе", - добавил Гинер. После приобретения акций был сформирован новый совет директоров ЦСКА. В него вошли четыре представителя ВЭБ.РФ: член наблюдательного совета ВЭБ.РФ, помощник президента России Максим Орешкин, старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов, вице-президент аппарата председателя ВЭБ.РФ Александр Чеботарев и председатель комитета ВЭБ.РФ по городской экономике, генеральный директор "Новых городских проектов" Александр Плутник. От ЦСКА в новый совет директоров вошли Гинер и генеральный директор клуба Роман Бабаев, еще одним членом совета стал генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев. Как сообщил ТАСС Бабаев, выборы главы совета директоров пройдут на его первом заседании, которое состоится в ближайшее время. По информации источника ТАСС, знакомого с деталями сделки, с высокой долей вероятности им станет Гинер. "Несмотря на то, что у клуба появился новый совет директоров, руководить футбольными операциями ЦСКА продолжит Гинер. С большой вероятностью он и возглавит совет директоров", - сказал собеседник агентства. Гинер и ЦСКА В феврале исполнилось 19 лет с того момента, как Гинер стал президентом ЦСКА. За этот период клуб достиг самых серьезных результатов в своей истории. ЦСКА шесть раз выиграл чемпионат России, завоевал семь Кубков России и семь Суперкубков России, а также стал первой российской командой, выигравшей еврокубок, одержав в 2005 году победу в Кубке УЕФА. До прихода Гинера ЦСКА никогда не становился чемпионом России.