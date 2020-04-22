Овечкин заявил, что, скорее всего, вернется в Россию по окончании карьеры

ТАСС, 22 апреля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин может вернуться на родину после завершения спортивной карьеры. Об этом он заявил во время прямого эфира на странице бывшей баскетболистки сборной России Светланы Абросимовой в Instagram .

"Когда задумываешься об этом [окончании карьеры], то думаешь, возможно, продолжить генеральным менеджером или еще кем-то. Очень тяжело об этом думать, потому что планирую еще поиграть несколько лет. Скорее всего, я вернусь в Россию. Это мой дом", - сказал Овечкин.

Также он отметил, что завершит карьеру в том случае, если перестанет получать удовольствие от спорта. "Если я выхожу на лед, то я как на последний матч выхожу. Если я буду понимать, что больше не получаю удовольствия, то я не буду обманывать хоккей. Я много раз говорил, что это больше, чем вид спорта, я даже работой не могу это назвать", - добавил 34-летний хоккеист.

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года, в 2018 году став обладателем Кубка Стэнли. Овечкин с 706 шайбами на счету является восьмым снайпером в истории НХЛ. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, а также трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).

В России Овечкин играл за московское "Динамо" (2001-2005, 2012-2013), став с командой чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. Со сборной России Овечкин трижды стал чемпионом мира, дважды серебряным призером и четыре раза - бронзовым.