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НХЛ

Овечкин признался, что до сих пор мечтает о победе на Олимпиаде

Ближайшие зимние Олимпийские игры запланированы в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года
Александр Овечкин AP Photo/Nick Wass
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 22 апреля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин заявил, что мечтает о победе на Олимпийских играх. Об этом он рассказал во время прямого эфира на странице бывшей баскетболистки сборной России Светланы Абросимовой в Instagram.

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Со сборной России Овечкин трижды стал чемпионом мира, дважды серебряным и четыре раза бронзовым призером мировых первенств, но ни разу не выигрывал Олимпийские игры. В 2018 году российские хоккеисты выиграли Олимпиаду в Пхёнчхане. Овечкин был вынужден пропустить Игры, так как НХЛ не стала приостанавливать сезон ради Олимпиады. Ближайшие игры запланированы в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

"Очень хочется выиграть Олимпийские игры, это до сих пор моя мечта. Очень был рад за нашу команду, когда выиграли Олимпиаду. Буду надеяться, что все еще нужен сборной", - заявил 34-летний Овечкин.

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года, в 2018 году став обладателем Кубка Стэнли. Россиянин с 706 шайбами на счету является восьмым снайпером в истории НХЛ. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, а также трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).

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