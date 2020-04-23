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Летние олимпийские виды спорта

Скончался победитель Олимпийских игр в Москве в спортивной ходьбе Хартвиг Гаудер

Гаудер скончался в результате сердечного приступа
Хартвиг Гаудер Семен Майстерман / ТАСС
Описание
Хартвиг Гаудер
© Семен Майстерман / ТАСС

ТАСС, 23 апреля. Чемпион Олимпийских игр 1980 года в спортивной ходьбе на дистанции 50 км в составе сборной ГДР Хартвиг Гаудер умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По информации источника, Гаудер скончался из-за сердечного приступа. В 1997 году ему пересадили сердце, после чего он неоднократно принимал участие в Нью-Йоркском марафоне. НОтмечается, что работоспособность органа стремительно ухудшалась из-за заражения бактериальной инфекцией. Также сообщается, что у него несколько месяцев назад отказали почки, ему была назначена трансплантация.

Помимо победы на московской Олимпиаде, в его активе бронзовая медаль Игр 1988 года, также он становился победителем и бронзовым призером чемпионатов мира и Европы (бронзовые медали спортсмен завоевал, выступая за сборную Германии после объединения ФРГ и ГДР).

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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