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НХЛ

Противостояние Овечкина и Гретцки в хоккейном симуляторе NHL 20 завершилось вничью

Первый матч выиграл канадец, во второй встрече победу одержал россиянин

ТАСС, 23 апреля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин и завершивший игровую карьеру канадский форвард Уэйн Гретцки не смогли выявить победителя по результатам двух матчей в хоккейном симуляторе NHL 20. Мероприятие в онлайн-режиме под названием "Великий против Великой восьмерки" прошло в ночь на четверг.

Овечкин играл за "Вашингтон", Гретцки взял под свое управление "Эдмонтон". В первом матче канадец одержал победу в овертайме со счетом 5:4. Во второй встрече Овечкин повел со счетом 4:1 во втором периоде, после этого было решено приостановить игру и присудить победу россиянину.

После окончания встречи канадец поблагодарил оппонента. "Это было очень весело. Отличная игра, Ови, спасибо тебе", - написал Гретцки на своей странице в Twitter.

Россиянин в той же социальной сети ответил своему сопернику. "Замечательно было провести время за игрой с тобой и твоими парнями. Не обменивайте их, они хорошие игроки. Огромное спасибо всем фанатам за поддержку, скоро увидимся", - написал Овечкин.

Инициатором матча был Гретцки, который увидел в Instagram, как Овечкин играет в хоккейный симулятор с сыном. После этого канадец выступил с идеей о проведении матча против россиянина в NHL 20. Сезон-2019/20 НХЛ прерван на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Во время матча зрители могли присылать деньги, которые пойдут на помощь в борьбе с пандемией.

Гретцки 59 лет, он выступал за "Эдмонтон", "Лос-Анджелес", "Сент-Луис" и "Нью-Йорк Рейнджерс" и является четырехкратным победителем Кубка Стэнли, двукратным обладателем "Конн Смайт Трофи" (приз самому ценному игроку плей-офф), пятикратным обладателем приза "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ). Также форвард является рекордсменом по количеству шайб, заброшенных в регулярных сезонах НХЛ (894). Овечкин, которому 34 года, забросил в регулярных чемпионатах НХЛ 706 шайб, что является восьмым показателем в истории лиги. В 2018 году россиянин вместе с "Вашингтоном" впервые стал обладателем Кубка Стэнли.

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