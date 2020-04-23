Шлеменко поддержал желание UFC проводить турниры, несмотря на пандемию коронавируса

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) может стать уникальной лигой, если проведет турниры во время пандемии коронавируса. Об этом в интервью ТАСС заявил российский боец Александр Шлеменко.

"Я не только их понимаю, но и поддерживаю, - сказал Шлеменко. - Сейчас же нет никакого профессионального спорта, одни повторы. Это сложно, но есть всегда шанс первыми снимать сливки. ММА имеет преимущество перед другими видами спорта, здесь нужно меньше всего, чтобы проводить турниры".

"Руководство UFC понимает, что у них есть уникальный шанс использовать эту ситуацию себе во благо. Они могут стать единственными, кто хоть что-то проводит. Если UFC удалось бы провести турниры, то они стали бы лидерами мирового спорта", - добавил боец.

UFC планирует провести свой очередной турнир 9 мая в США. По сообщениям СМИ, соревнования могут пройти в штате Флорида. При этом крупные спортивные лиги Северной Америки не проводят соревнования из-за пандемии коронавируса.