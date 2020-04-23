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Влияние коронавируса на спорт

Боец Шлеменко заявил, что коронавирус помешал ему подписать контракт с UFC

При этом спортсмен отметил, что его менеджер Алексей Жернаков ведет диалог с UFC
Александр Шлеменко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Шлеменко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российский боец Александр Шлеменко заявил, что пандемия коронавируса помешала ему подписать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом спортсмен рассказал в интервью ТАСС.

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"Мои планы слегка спутал коронавирус, - сказал Шлеменко. - Я в этом году собирался дебютировать в той организации, о которой мы говорили (UFC - прим. ТАСС). Мой бой в RCC был намечен на апрель, дальше стояли определенные планы. К осени я имел бы все, чтобы попасть в UFC".

"Конечно, через соперников смотреть тяжело, но и не рядовой боец. У меня есть медийность, которой нет у многих бойцов, у меня есть титулы и опыт. Однако я отдаю себе отчет, что мне, подписавшись в UFC, нужно будет пройти определенный испытательный срок. Это может быть один бой или два, будет зависеть от качества поединков", - добавил спортсмен.

При этом Шлеменко отметил, что его менеджер Алексей Жернаков ведет диалог с UFC, однако говорить о подписании контракта с организацией на фоне пандемии коронавируса некорректно. В активе россиянина 59 побед и 13 поражений на профессиональном ринге. Еще один бой был признан несостоявшимся.

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