{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Боец Шлеменко заявил, что не планирует проводить поединок с Александром Емельяненко

Ранее спортсмены обсуждали через социальные сети и СМИ возможность боя

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российский боец Александр Шлеменко не планирует в будущем проводить поединок с соотечественником Александром Емельяненко. Об этом Шлеменко заявил в интервью ТАСС.

Ранее Емельяненко и Шлеменко обсуждали через социальные сети и СМИ возможность боя. При этом впоследствии бойцы связались друг с другом посредством телефона и обсудили имевшиеся претензии друг к другу.

На эту тему

"Когда я позвонил Александру, мы расстались в очень хороших отношениях, - сказал Шлеменко. - Он принес извинения за все то, чем он мог меня обидеть. Но меня он на самом деле ничем не обидел. Я не считаю, что он сказал в мой адрес что-то жесткое и недопустимое, тем более он все объяснил и принес извинения".

"Но если он готов сейчас перейти какую-то черту и снова начать "газовать", то все возможно. Хотя сомневаюсь, что он к этому готов. Александру Емельяненко есть с кем подраться, там целая очередь. Афиша "Емельяненко - Шлеменко" - самая громкая для России, но в мои планы бой с Александром не входит", - добавил собеседник агентства.

В активе Емельяненко в смешанных единоборствах 28 побед, семь поражений и одна ничья. У Шлеменко 59 побед и 13 поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
НХЛ рассматривает вариант завершения сезона на четырех аренах без зрителей
По словам комиссара лиги Гэри Бетмэна, площадки должны соответствовать высоким стандартам НХЛ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС