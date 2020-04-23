Боец Шлеменко заявил, что не планирует проводить поединок с Александром Емельяненко

Ранее Емельяненко и Шлеменко обсуждали через социальные сети и СМИ возможность боя. При этом впоследствии бойцы связались друг с другом посредством телефона и обсудили имевшиеся претензии друг к другу.

"Когда я позвонил Александру, мы расстались в очень хороших отношениях, - сказал Шлеменко. - Он принес извинения за все то, чем он мог меня обидеть. Но меня он на самом деле ничем не обидел. Я не считаю, что он сказал в мой адрес что-то жесткое и недопустимое, тем более он все объяснил и принес извинения".

"Но если он готов сейчас перейти какую-то черту и снова начать "газовать", то все возможно. Хотя сомневаюсь, что он к этому готов. Александру Емельяненко есть с кем подраться, там целая очередь. Афиша "Емельяненко - Шлеменко" - самая громкая для России, но в мои планы бой с Александром не входит", - добавил собеседник агентства.

В активе Емельяненко в смешанных единоборствах 28 побед, семь поражений и одна ничья. У Шлеменко 59 побед и 13 поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.