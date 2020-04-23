Крикунов: ХК "Динамо" нужно приобрести центрального нападающего

"Динамо" в минувшем сезоне заняло четвертое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф переиграло "Спартак" со счетом 4-2 в серии. После этого розыгрыш Кубка Гагарина был прерван из-за пандемии коронавируса.

"Хотелось бы, чтобы у нас было сильное второе звено, но такую тройку создать не так просто. Нам нужен центральный нападающий, чтобы звено было посильнее. В принципе, Игорь Полыгалов неплохо сыграл в плей-офф, со своей задачей в целом тройка справилась, но хотелось бы немножко посильнее. Думаю, что если мы не ошибемся и найдем хорошего центрального нападающего во второе звено, то у нас может получиться очень хорошая команда", - отметил Крикунов.

По регламенту КХЛ, в заявке команды на матч может быть не более пяти иностранных хоккеистов. Действующие контракты с "Динамо" имеют защитники Юусо Хиетанен и Михал Чайковски, а также нападающие Тему Пулккинен и Дмитрий Яшкин. Новое соглашение с форвардом Андре Петерссоном, выступавшим за команду в прошлом сезоне, пока не подписано.

"Мы бы хотели шесть легионеров, чтобы была конкуренция, но есть потолок зарплат, в который надо укладываться. А с шестью легионерами в него не уложишься. Все зависит от игры, если человек играет хорошо, то мы ему найдем и время, и место, где использовать. А если он не играет, то уже никак не можешь ему помочь", - сказал Крикунов.

КХЛ приняла решение о введении жесткого потолка зарплат с сезона-2020/21, он будет составлять 900 млн рублей без возможности превышения. В сезоне-2018/19 потолок составил 850 млн рублей, штраф за его нарушение - 20% от суммы превышения, в сезоне-2019/20 потолок был 800 млн рублей, штраф - 30%.