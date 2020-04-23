Крикунов заявил, что хочет сохранить в составе "Динамо" хоккеиста Петерссона

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов хотел бы сохранить в составе на следующий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающего Андре Петерссона. Об этом Крикунов рассказал в интервью ТАСС.

Действующее соглашение 29-летнего шведского форварда истекает 30 апреля. Трансферное окно в КХЛ открывается 1 мая. Петерссон большую часть сезона играл в тройке с двумя лучшими бомбардирами регулярного чемпионата Дмитрием Яшкиным и Вадимом Шипачевым. В регулярном чемпионате форвард набрал 39 очков (17 шайб + 22 передачи) в 47 матчах, а в плей-офф отметился пятью голами и одной результативной передачей.

"Очень надеюсь, что Петерссон останется. Он у нас в плей-офф забил пять голов, отдал результативную передачу. Шесть очков в шести матчах плей-офф - это очень хороший результат", - отметил Крикунов.

"Мне очень хотелось бы сохранить это звено (Яшкин - Шипачев - Петерссон - прим. ТАСС), потому что оно показало свою жизнеспособность. Эти ребята могут играть. Хотелось бы не придумывать снова новое звено, а сохранить это", - добавил главный тренер "Динамо".

"Динамо" в минувшем сезоне заняло четвертое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф переиграло "Спартак" со счетом 4-2в серии. После этого розыгрыш Кубка Гагарина был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.