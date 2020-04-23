Драчев удивлен решению провести внеочередные выборы главы Союза биатлонистов России

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев выразил удивление информацией о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции СБР. Об этом он рассказал ТАСС.

В четверг стало известно, что правление СБР приняло решение провести досрочные выборы главы организации.

"У нас по плану не было никаких запланированных заседаний, тем более сегодня. Правление было запланировано на 27 апреля, очень сильно удивлен, потому что надо работать, а не конференции проводить. У нас много других дел, первый раз об этом слышу", - сказал Драчев.

"Буду спрашивать, в чем дело, видимо, кто-то внутри правления провел свое правление", - добавил он.

Ранее группа ветеранов российского биатлона выступила с письмом, в котором призвала Драчева уйти в отставку в связи с неспособностью решить проблемы организации. Драчев возглавил СБР в мае 2018 года, срок его полномочий должен был истечь в 2022 году.