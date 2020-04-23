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Зимние олимпийские виды спорта

Тихонов считает созыв внеочередной конференции СБР единственно правильным решением

В четверг правление СБР объявило о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал решение правления Союза биатлонистов России о проведении досрочных выборов президента организации единственно правильным. Об этом Тихонов рассказал ТАСС.

В четверг правление СБР объявило о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. Ранее группа ветеранов российского биатлона выступила с письмом, в котором призвала действующего президента СБР Владимира Драчева уйти в отставку в связи с неспособностью решить проблемы организации.

"Я считаю решение правления о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции единственно правильным решением, - сказал Тихонов. - Они наконец-то поняли, что уже являются никем. Другого выхода я уже не вижу, потому что все ведущие регионы категорически против всей этой бригады, я по-другому не могу их назвать. Я имею в виду всех людей из команды Драчева, и [вице-президента СБР Валерия] Польховского вдобавок".

Драчев возглавил СБР в мае 2018 года, срок его полномочий должен был истечь в 2022 году.

Теги
РоссияДрачев, Владимир ПетровичЗимние олимпийские виды спорта
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