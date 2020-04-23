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Зимние олимпийские виды спорта

Тихонов заявил, что не будет претендовать на пост главы Союза биатлонистов России

В четверг правление СБР объявило о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции
Александр Тихонов Геннадий Хамельянин/ТАСС
Описание
Александр Тихонов
© Геннадий Хамельянин/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов не будет претендовать на пост президента Союза биатлонистов России (СБР). Об этом Тихонов сообщил ТАСС.

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В четверг правление СБР объявило о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. Ее дата пока неизвестна.

"Я не намерен претендовать на пост президента СБР. Помогать компетентному руководителю - это другое дело. Просто у меня в Белоруссии все очень хорошо складывается, поэтому возвращение к руководству российским биатлоном как-то не приходит в голову. Вот помочь нормальному человеку - это я могу", - сказал Тихонов.

Действующий глава СБР Владимир Драчев возглавил организацию в мае 2018 года, срок его полномочий должен был истечь в 2022 году. Тихонов возглавлял Союз биатлонистов России до 2008 года.

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Зимние олимпийские виды спорта
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