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КХЛ

Воронин: оптимизация бюджета "Динамо" не скажется на команде КХЛ

На следующий год в команде запланированы такие же траты

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Оптимизация бюджета московского "Динамо" никак не отразится на команде Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на видеоконференции на платформе Zoom сообщил председатель совета директоров "Динамо" Виктор Воронин.

"Мы бюджет оптимизировали и немножко сократили, но на команде КХЛ это никак не скажется. На следующий год у нас запланированы те же траты, они подтверждены спонсорами. Мы оптимизируем не вопросы зарплат, а только расходы на хозяйственные вещи, например гостиницы. На данный момент мы около 200 млн рублей сэкономили. Мы хотим перевезти молодежную команду и команду Высшей хоккейной лиги на базу в Новогорск", - пояснил Воронин.

"Динамо" в минувшем сезоне заняло четвертое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф переиграло "Спартак" со счетом 4-2 в серии. После этого розыгрыш Кубка Гагарина был прерван из-за пандемии коронавируса.

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