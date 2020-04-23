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КХЛ

ХК "Динамо" договорился о новых контрактах с вратарями Еременко и Бочаровым

Действующее соглашение 40-летнего Еременко рассчитано до 30 апреля нынешнего года

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Динамо" договорился о подписании новых контрактов с вратарями команды Александром Еременко и Иваном Бочаровым. Об этом на видеоконференции на платформе Zoom сообщил генеральный менеджер "Динамо" Виктор Меркулов.

Действующее соглашение 40-летнего Еременко рассчитано до 30 апреля нынешнего года. Контракт 24-летнего Бочарова рассчитан до конца следующего сезона.

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"Мы договорились о продлении контрактов с Иваном Бочаровым и Александром Еременко. В ближайшее время объявим об этом официально. Точно покинут команду Полыгалов, Индрашис, Лямин. Большое им спасибо за сезон, они провели его достойно", - сказал Меркулов.

Нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий, в сезоне-2018/19 выступавший за "Динамо", имеет контракт с петербургской командой до 2022 года. Однако в минувшем сезоне форвард провел только 35 игр и не выходил на лед с января. По информации ТАСС, "Динамо" заинтересовано в возвращении Кагарлицкого.

"Любой клуб КХЛ хочет получить такого игрока, но рынок открывается на следующей неделе. Сейчас некорректно говорить о том, хотим мы его или нет. Все может случиться. Большой вопрос к СКА, может, они сами хотят его сохранить", - отметил Меркулов.

Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов подчеркнул, что хотел бы усилить оборонительную линию команды. "Наша оборона была девятой по надежности в лиге. Это не совсем тот результат, который нам бы хотелось видеть. Поэтому, наверное, будут изменения", - сказал Крикунов.

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